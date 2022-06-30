Рашисти гинуть сотнями щодня: зведення про втрати Росії на війні в Україні

Українські бійці продовжують боротися за незалежність України, знищуючи ворогів та їхню військову техніку. Так, всього за добу було ліквідовано близько 150 російських окупантів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1573 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 3726 (+6) од,
  • артилерійських систем – 790 (+9) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 104 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
  • крилаті ракети - 143 (+1),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат рашисти зазнали на Бахмутському напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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