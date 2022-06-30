Рашисти гинуть сотнями щодня: зведення про втрати Росії на війні в Україні

Українські бійці продовжують боротися за незалежність України, знищуючи ворогів та їхню військову техніку. Так, всього за добу було ліквідовано близько 150 російських окупантів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1573 (+1) од,

бойових броньованих машин ? 3726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),

крилаті ракети - 143 (+1),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,

спеціальна техніка - 61 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат рашисти зазнали на Бахмутському напрямку.