Київ і Мадрид стали містами-побратимами – Кличко

Мери української та іспанської столиць підписали відповідний меморандум, інформує ZN.ua.

Київ і Мадрид стали містами-побратимами – Кличко
© Віталій Кличко/Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко й мер столиці Іспанії Мадрида Хосе Луїс підписали Меморандум про побратимство двох міст. Про це повідомив Кличко в Telegram.

За його словами, Мадрид є першим іспанським містом, яке отримало статус побратима столиці України.

“Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді. Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час”, – написав Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що співпраця столиць України та Іспанії буде ефективною і корисною для них обох.


Максим Царук, ZN.ua





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