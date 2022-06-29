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2022-06-29
Київ і Мадрид стали містами-побратимами – Кличко
Мери української та іспанської столиць підписали відповідний меморандум, інформує
© Віталій Кличко/Facebook
Міський голова Києва Віталій Кличко й мер столиці Іспанії Мадрида Хосе Луїс підписали Меморандум про побратимство двох міст. Про це повідомив Кличко в
За його словами, Мадрид є першим іспанським містом, яке отримало статус побратима столиці України.
“Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді. Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час”, – написав Кличко.
Мер Києва висловив сподівання, що співпраця столиць України та Іспанії буде ефективною і корисною для них обох.
Максим Царук, ZN.ua