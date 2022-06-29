Der Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдома

Російська держава тримає своїх громадян неосвіченими і готовими вдаватися до ірраціонального езотеризму кожного разу, коли йдеться про політичну і моральну відповідальність, інформує ZN.ua.

Der Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдома
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Український блогер Володимир Золкін під хештегом #ищисвоих опублікував велику кількість відео, на яких він розпитує полонених солдатів Росії про їхню місію і думку про війну. Такі відео українець знімав регулярно з середини березня. За це його неодноразово критикували і звинувачували в порушенні Женевської конвенції. Сам Золкін відкинув всі ці звинувачення.

Однак, його відео все ж цікаві, - пише на сторінках Der Spiegel Юно Ваі. Автор пригадує, як годинами дивився відео з російськими полоненими, сподіваючись, що це допоможе зрозуміти їх: хто вони, звідки і що змушує їх скоювати воєнні злочини. Зазвичай в кадрі сиділи бліді чоловіки з далеких куточків РФ. Офіцери, рядові чи навіть дизертири відповідають на питання або намагаються промовчати. Найбільш поширеною тактикою для останнього було повторення мантри: «Ми не знали, що йдемо в Україну, думали, це військові навчання».

Бідні й погано треновані

За їхніми власними ж словами, російські полонені здебільшого походять з далеких провінцій, занепалих селищ без асфальтованих доріг чи водопроводу і з великою проблемою безробіття. Армія для них - останній шанс вирватися зі злиднів. Полонені, зрештою, говорять те, що українці, які їх допитують, хочуть почути. Що вони тепер розуміють, що російські солдати атакують, палять, ґвалтують жінок і вбивають дітей у мирній суверенній країні. І що війна повинна закінчитися. Чоловіки на відео здаються наляканими. Вони бояться сказати щось не те українцям або що їх покарають за їхні відповіді, коли вони повернуться додому. Але час від часу з’являються рідкісні моменти щирості. Наприклад, 23-річний офіцер спитав, чому Україна взагалі хоче об’єднатися з Європою. Він не розумів цього взагалі.

Коли мати вірить пропаганді більше, ніж сину

Ситуація стає ще більш огидною, коли в’язні телефонують родичам перед камерою. На іншому боці жодної ознаки полегшення від нарешті почутого голосу зниклого сину, чоловіка чи брата. Натомість звучить гнітюча тиша. Тон розмови зазвичай грубий і змішаний з недовірою. Одна росіянка не хоче говорити зі своїм чоловіком взагалі, тому що розмова записується. У іншої вже новий коханець. Ще один хлопець телефонує бабусі, яка скаржиться йому на те, як сильно вона страждає від всієї ситуації, забувши навіть запитати, як її полонений онук взагалі почувається. В іншому випадку мати вірить власному сину менше, ніж державній пропаганді Росії.


Лесь Димань, ZN.ua





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