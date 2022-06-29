"Путін повинен ганебно програти": Подоляк розповів про досягнення консенсусу із Заходом

Михаил Подоляк

Песимістичні прогнози, які транслюють деякі ЗМІ, не співвідносяться з реальністю.

У своєму Телеграм-каналі радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував негативні тези, які публікують деякі західні ЗМІ, ставлячи під сумнів питання про можливість повернення під контроль України захоплених Росією територій.

На думку Подоляка, подібні матеріали пояснюються звичайним "песимізмом" частини населення.

"Ось прокинувся умовний" працівник апарату «в поганому настрої, поділився за кавою ниттям з журналістом, і ось вже мільйони бачать заголовок "все пропало, путін перемагає", - пояснив радник глави ОП принцип появи подібних військових прогнозів.

Михайло Подоляк

За його словами, їх складають ті ж люди, які не вірили, що Київ протримається довше трьох днів, Європа введе нафтове ембарго, а Україна отримає від НАТО важку техніку.

"Реальність інша: з березня ми пройшли великий шлях у переосмисленні цієї війни західними елітами. Кожен день спілкуюся з радниками, членами Парламенту та представниками західних країн і можу сказати одне. Те, що Путін повинен ганебно програти цю війну – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Підкреслюю ще раз: програш РФ – безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори і холодні війни... питання поступок і компромісів не стоїть", - підкреслив у своєму пості Подоляк.

Він зазначив, що зараз обговорюються тільки питання конкретних напрямків, над якими Україна і її союзники повинні працювати заради досягнення перемоги.

українські військові, бійці ЗСУ

"Україна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом. Все, що для цього потрібно – конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння", - підсумував радник глави ОП.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Не тільки контактні бої, атаки чи спецоперації: Олег Сенцов розповів про життя на передовійНе тільки контактні бої, атаки чи спецоперації: Олег Сенцов розповів про життя на передовій
Політолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війніПолітолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війні
Ілля Пономарьов розповів, яку перевагу українській армії дасть система HIMARSІлля Пономарьов розповів, яку перевагу українській армії дасть система HIMARS
Мені пропонували гелікоптери, літаки та автівки — Зеленський розповів про пропозиції покинути Україну в перші дні війниМені пропонували гелікоптери, літаки та автівки — Зеленський розповів про пропозиції покинути Україну в перші дні війни
"Вони його просто принизили": Арестович розповів про рішення Заходу "ламати" путіна"Вони його просто принизили": Арестович розповів про рішення Заходу "ламати" путіна
"Відволікти увагу від України": експерт розповів, як у країнах Балтії реагую на витівки путіна"Відволікти увагу від України": експерт розповів, як у країнах Балтії реагую на витівки путіна
"Ніхто нікого не шкодуватиме": Арестович розповів, що буде з білорусами, якщо вони сунуться в Україну"Ніхто нікого не шкодуватиме": Арестович розповів, що буде з білорусами, якщо вони сунуться в Україну
Байден розповів, як Меркель намагалася здобути для путіна "хоч якусь"перемогу в Україні: "Я був розчарований"Байден розповів, як Меркель намагалася здобути для путіна "хоч якусь"перемогу в Україні: "Я був розчарований"
Рф на межі військової катастрофи: Піонтковський розповів про конфлікти путіна з генераламиРф на межі військової катастрофи: Піонтковський розповів про конфлікти путіна з генералами
Ситуація була дуже крихкою: Кулеба розповів, хто зіграв важливу роль в отриманні Україною статусу кандидата в ЄССитуація була дуже крихкою: Кулеба розповів, хто зіграв важливу роль в отриманні Україною статусу кандидата в ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости