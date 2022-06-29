"Путін повинен ганебно програти": Подоляк розповів про досягнення консенсусу із Заходом

Песимістичні прогнози, які транслюють деякі ЗМІ, не співвідносяться з реальністю.

У своєму Телеграм-каналі радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував негативні тези, які публікують деякі західні ЗМІ, ставлячи під сумнів питання про можливість повернення під контроль України захоплених Росією територій.

На думку Подоляка, подібні матеріали пояснюються звичайним "песимізмом" частини населення.

"Ось прокинувся умовний" працівник апарату «в поганому настрої, поділився за кавою ниттям з журналістом, і ось вже мільйони бачать заголовок "все пропало, путін перемагає", - пояснив радник глави ОП принцип появи подібних військових прогнозів.

За його словами, їх складають ті ж люди, які не вірили, що Київ протримається довше трьох днів, Європа введе нафтове ембарго, а Україна отримає від НАТО важку техніку.

"Реальність інша: з березня ми пройшли великий шлях у переосмисленні цієї війни західними елітами. Кожен день спілкуюся з радниками, членами Парламенту та представниками західних країн і можу сказати одне. Те, що Путін повинен ганебно програти цю війну – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Підкреслюю ще раз: програш РФ – безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори і холодні війни... питання поступок і компромісів не стоїть", - підкреслив у своєму пості Подоляк.

Він зазначив, що зараз обговорюються тільки питання конкретних напрямків, над якими Україна і її союзники повинні працювати заради досягнення перемоги.

"Україна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом. Все, що для цього потрібно – конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння", - підсумував радник глави ОП.