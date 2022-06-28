Макрон зробив свій прогноз щодо того, коли закінчиться війна проти України

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна проти України точно закінчиться поразкою РФ . Під час останнього виступу, який транслювало французьке телебачення , він висловив сподівання, що вже до кінця року наша країна здобуде перемогу.

"Росія не може і не повинна вигравати. Наша підтримка України та наші санкції проти Росії триватимуть стільки, скільки потрібно, і з необхідною інтенсивністю - найближчі тижні та місяці, - зазначив Макрон. - Я думаю, що можна привітати хоробрість українського президента, українців та їхньої армії. Що стосується мети кінця року, минуло 4 місяці війни, кінець року ще далеко. Але ніхто не підпишеться в тому, що війна закінчиться найближчими тижнями або місяцями. Я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця року. З упевненістю, що Росія не може і не має виграти".

Президент Франції зазначив, що наразі зрозуміло лише одне: мета Росії в цій війні - зменшення території України.

"Тому ми продовжимо санкції, продовжимо підтримувати Україну та її людей, щоб здобути повну перемогу України та переговорів у той час і на тих умовах, які оберуть самі українці", - зазначив Макрон.