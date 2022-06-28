Макрон зробив свій прогноз щодо того, коли закінчиться війна проти України
Він запевнив, що санкції будуть застосовуватися до моменту нашої перемоги, інформує
Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна проти України точно закінчиться поразкою РФ. Під час останнього виступу, який
"Росія не може і не повинна вигравати. Наша підтримка України та наші санкції проти Росії триватимуть стільки, скільки потрібно, і з необхідною інтенсивністю - найближчі тижні та місяці, - зазначив Макрон. - Я думаю, що можна привітати хоробрість українського президента, українців та їхньої армії. Що стосується мети кінця року, минуло 4 місяці війни, кінець року ще далеко. Але ніхто не підпишеться в тому, що війна закінчиться найближчими тижнями або місяцями. Я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця року. З упевненістю, що Росія не може і не має виграти".
Президент Франції зазначив, що наразі зрозуміло лише одне: мета Росії в цій війні - зменшення території України.
"Тому ми продовжимо санкції, продовжимо підтримувати Україну та її людей, щоб здобути повну перемогу України та переговорів у той час і на тих умовах, які оберуть самі українці", - зазначив Макрон.