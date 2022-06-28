В Україні затримано коригувальників ударів у кількох областях: фото та відео

Служба безпеки України викрила російських агентів, які коригували удари Росії у кількох українських областях.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, інформує Апостроф.

Наприкінці червня контррозвідники СБУ викрили та затримали агента РФ, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону у Львівській області. Ним виявився колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він посилав куратору через прихований чат в Telegram.

Агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У Києві затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. Після обстрілів він повідомляв про їхні результати своєму куратору та надсилав йому фотоматеріали з місць події. Агент виявився працівником одного із машинобудівних підприємств.

Ще одного агента РФ викрили на одному із київських держпідприємств. Він розсилав співробітникам провокаційні матеріали через Telegram.

На Донеччині затримано російського агента, який збирав розвіддані за позиціями українських військ у районі Бахмута. Зрадник був завербований ворогом у червні цього року для підривної діяльності на східному фронті.

На Чернігівщині затримали ворожого агітатора, який у соцмережах закликав підтримати окупантів та заперечував їхні військові злочини. Свою діяльність він координував із представниками спецслужб Росії, які перебувають на тимчасово окупованій території Сходу України.


Олена Руденко, Апостроф





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