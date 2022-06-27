Експрезидента Молдови Додона підозрюють у перевищенні повноважень

Сьогодні він став фігурантом ще однієї гучної справи в Молдові, інформує ZN.ua.

Експрезидента Молдови Додона підозрюють у перевищенні повноважень

Генеральна прокуратура Молдови висунула колишньому президентові країни Ігорю Додону звинувачення у перевищенні повноважень у справі про незаконні схеми при закупівлі електроенергії в період з 2008 по 2009 рік через підприємство Energocom.

Згідно з повідомленням прокуратури, звинувачення проти Додона висунули на підставі його дій у 2008-2009 роках, коли він обіймав посаду міністра економіки та торгівлі.

"Він звинувачується в тому, що, обіймаючи цю посаду, підписав указ, на підставі якого в травні 2008 року гендиректор Energocom уклав з угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків у $11,9 млн", - зазначили в прокуратурі.

Додона сьогодні вже допитали та висунули йому звинувачення. При цьому екс-президент провини не визнав.

У вересні 2021 року Генпрокуратура повідомила, що порушила кримінальну справу за фактом розкрадання державних грошей за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії до Молдови.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.


Ірина Знась, ZN.ua





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