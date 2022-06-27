Повторний обстріл у Балаклії, загинув рятувальник – ДСНС

Загиблому було 39 років. Він служив рятівником 19 років, інформує ZN.ua.

Повторний обстріл у Балаклії, загинув рятувальник – ДСНС

Старший пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Ігор Вербицький загинув під час виконання службових обов'язків на гасінні пожежі у тимчасово окупованій Балаклії Харківської області. Під час гасіння пожежі Росія знову завдала удару.

"Щойно рятувальники розпочали ліквідацію вогню, як стався черговий обстріл об'єкта. Ігор Вербицький отримав поранення в голову, яке виявилося несумісним із життям", — повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Віримо, що всі злочини Росії будуть покарані. Попри все, рятувальники залишаються вірними українському народу, стоять на варті безпеки громадян. Перемога буде за нами!", - наголошують у пресслужбі.

За чотири місяці повномасштабної збройної російської агресії проти України 5 співробітників Харківського гарнізону ДСНС (3 сапери та 2 рятувальники) загинули, 15 – було поранено.


Олександр Хребет, ZN.ua





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