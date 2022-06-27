Окупантам послали "промінчики добра": у тилу ворога вибухнули чергові склади боєприпасів, відео

У тимчасово окупованому Зимогір'ї, що на Луганщині, палає склад боєприпасів окупантів - об`єкт знаходиться в 50 кілометрах від позицій ЗСУ, інформує Апостроф .

Про це йдеться в одному із Telegram-каналів.

Про вибух стало відомо у понеділок, 27 червня, близько 10 ранку.

Підписники у коментарях сперечаються, чим саме було завдано удару. Одні стверджують, що склад боєприпасів було знищено із застосуванням тактичного ракетного комплексу „Точка-У“. Інші вважають, що військові для цих цілей використали реактивні системи залпового вогню HIMARS.

"Може і "точка", зараз їх дуже активно використовують, тому що війська переходять на himars", - написав один із користувачів мережі.

При цьому, в одному із джерел зазначається, що горить склад боєприпасів не лише в Зимогір'ї, а й під окупованим Алчевськом - ймовірно, було було поцілено у два військових об'єкта.