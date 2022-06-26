СБУ перехопила нові методички ФСБ: чиновників РФ вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну проти України

СБУ перехопила нові методички ФСБ РФ . Зокрема, у них російських чиновників вчать правильно хвалити главу Кремля Владіміра Путіна та коментувати війну РФ проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Документ має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади Росії.

Повідомляється, що саме за цими тезами мають готувати свої виступи чиновники, артисти та спортсмени РФ . Зокрема, такими рекомендаціями послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів російських спецслужб – хвалити Путіна. Адже це він нібито «особисто захистив Росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах».

Як повідомляє СБУ , для більшої переконливості аналітики ФСБ навіть наводять цілий блок «найчеснішої статистики» про захмарну підтримку російського диктатора, а також перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.