Джо Байден підписав закон про посилення контролю за обігом зброї

Байден у суботу поставив підпис під першим майже за 30 років значним законом щодо посилення заходів безпеки у сфері обігу стрілецької зброї, інформує ZN.ua.

Президент США підписав раніше схвалений Конгресом закон про посилення контролю за обігом зброї. Церемонія відбулася у Білому домі,повідомляє AP.

"Я був тут 30 років тому, коли востаннє ця країна ухвалювала важливі закони про безпеку зброї, і сьогодні я тут, щоб ухвалити найважливіший закон за останні 30 років", - сказав Байден.

Закон зобов'язує посилити перевірки біографічних даних у покупців зброї віком від 18 до 21 року, робить федеральним злочином придбання та контрабанду стрілецької зброї через підставних осіб, що вимагає обов'язкової реєстрації торговців зброєю у федеральному реєстрі із супутніми зобов'язаннями.


Антон Герасименко, ZN.ua





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