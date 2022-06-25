Джо Байден підписав закон про посилення контролю за обігом зброї

Президент США підписав раніше схвалений Конгресом закон про посилення контролю за обігом зброї. Церемонія відбулася у Білому домі, повідомляє AP.

"Я був тут 30 років тому, коли востаннє ця країна ухвалювала важливі закони про безпеку зброї, і сьогодні я тут, щоб ухвалити найважливіший закон за останні 30 років", - сказав Байден.

Закон зобов'язує посилити перевірки біографічних даних у покупців зброї віком від 18 до 21 року, робить федеральним злочином придбання та контрабанду стрілецької зброї через підставних осіб, що вимагає обов'язкової реєстрації торговців зброєю у федеральному реєстрі із супутніми зобов'язаннями.