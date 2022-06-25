Четвертий не зайвий: українці перевиконали план Притули зі збору коштів на "Байрактари"

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула повідомив, що українці зібрали за три дні на чотири "Байрактари" для ЗСУ, хоча мета була - за сім днів три ударні безпілотники. Він зазначив, що проект "Народний Байрактар" успішно виконав свою місію та анонсував новий, ще більш солідний, інформує Апостроф.

"Притула: українці! Треба за 7 днів зібрати 500 мільйонів на 3 Байрактари. Українці: 3 дні – 600 000 000 грн - 4 Байрактари!, - написав Притула в Instagram. - Я дякую усім хто долучився до проекту "Народний Байрактар"! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію".

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Публікація від Сергій Притула (@siriy_ua)

Також телеведучий записав відеозвернення, в якому не стримуючи емоцій, звернувся до українців. Він подякував усім, хто поширював інформацію про проект та хто донатив "від копійки до мільйона".

"Ми показали самі собі та всьому світу, що для українців немає нічого неможливого. Давайте вірити в себе більше і більше. Імперії насаджували нам комплекс меншовартості, його потрібно катастрофічно швидко позбавлятися, тому що ми українці - сила! Ми можемо перевертати світ. Ми можемо переписувати історію", - наголосив Притула.

Фото: Getty Images

"Те, що ви зробили за останні три дні, не робив ще ніхто, покажіть мені ще якісь подібні прецеденти. Ваша крутість - це те, з чим ви маєте далі жити усвідомлено. Бо ми маємо найкрутішу в світі армію і ми, хто не в армії, маємо бути гідні наших захисників і ми будемо гідні!", - зазначив він.

Сергій Притула додав, що його благодійний фонд на цьому проекті зупинятися не збирається і незабаром запустить новий, ще масштабніший.

"Ми викотимо вам незабаром такий проект, який вам дуже сподобається, - поділився ведучий. - Це буде дуже смачно, це буде дуже круто і це буде катастрофічно для тих ублюдків, які ще не зрозуміли, з яким народом вони мають справу. Але ви, п*длюки, зрозумієте!".


Наталка Лавринець, Апостроф





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