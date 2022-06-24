"Велика сімка" покладає провину за продовольчу кризу на Росію - комюніке глав МЗС G-7

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) погодилися в п'ятницю з тим, що російське вторгнення в Україну викликало нинішній глобальний продовольчий кризу, і відповідальність за це несе Москва. Про це йдеться у комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі голів дипломатичних відомств країн G7, повідомляє “Голос Америки”.

Згідно з документом, Росія посилює проблему продовольчої безпеки блокадами та бомбардуванням ключової інфраструктури України.

Міністри закликали Москву «припинити атаки та погрози та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства».

Глави дипломатичних відомств G7 висловили підтримку зусиллям Організації Об'єднаних Націй та Єврокомісії, які робляться для перевезення українського зерна як морем, так і залізницею.

Раніше Держдепартамент США також опублікував заяву, в якій йдеться, що Росія несе основну відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

"Нестача продовольства почала посилюватися ще до вторгнення [в Україну], а війна, оголошена Путіним, посилила цю тенденцію. Росія атакує українські зернові поля, нападає на торгові судна у Чорному морі та блокує український зерновий експорт. Росія також експропріює українське зерно для отримання вигоди, крадучи його з українських складів... Усі ці дії посилили становище із продовольчою безпекою у всьому світі", – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Крім того, наголошують в американському дипломатичному відомстві, Москва свідомо вводить в оману світову спільноту за допомогою кампанії дезінформації. Масштабна дезінформаційна кампанія Кремля та його маріонеток спрямована на регіони, що найбільше постраждали від кризи: Близький Схід і Африку.

"Спроби російського уряду уникнути відповідальності... гідні засудження. Ця криза гостро відчувається в багатьох країнах Близького Сходу та Африки, які імпортують з України не менше половини своєї пшениці", - заявили в Держдепартаменті.