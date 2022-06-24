Українська авіація завдала потужного удару по центрах логістики окупантів

Також в окупантів багато втрат.

Повітряні сили України 23 червня завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики, повідомило в п’ятницю вранці командування ПСУ.

Зокрема до повітряної операції були залучені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м.

На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки.


Ірина Знась, ZN.ua





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