"Дніпро і Кривий Ріг просто захлинуться": Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області

"Дніпро і Кривий Ріг просто захлинуться": Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області

У Дніпрі задіяні спортивні зали, школи та дитячі табори, щоб розмістити внутрішньо переміщених осіб.допомагає і бізнес, проте є одна важлива проблема.

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю.

Він зазначив, що в місті намагаються, крім обласного центру, людей "розтягнути" по районах:

"Але є одна проблема: ми розуміємо, що в будь-якому випадку осінньо-зимовий сезон не за горами. А зараз ті, хто знаходиться на якихось турбазах або таборах, не можуть там перебувати, наприклад, взимку в будиночках, збитих з фанери. Потрібно думати про їх опаленні і т.д. Це реальна проблема".

Борис Філатов заявив, що на нараді озвучував свою позицію-має бути державна програма регулювання внутрішньо переміщених осіб:

"Це зараз ввели в Швейцарії-тобто коли наші біженці приїжджають туди, то не можуть зупинитися за своїм бажанням в Цюріху або Берні, тобто великих містах. Влада в залежності від навантаження вирішує, в який кантон їхати. У нас безумовно вільна країна, ми повинна допомагати всім нашим громадянам, але повинна бути і якась чітка державна позиція. Якщо так буде продовжуватися, то і Дніпро, і Кривий Ріг просто захлинуться як найбільші центри Дніпропетровської області від такої кількості внутрішньо переміщених осіб".


Алексей Ионов, politeka.net





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