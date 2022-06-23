The Guardian: В Україні не можна обирати між миром і справедливістю, це лише допоможе Кремлю
Зараз Путін ще не готовий покінчити з війною проти України, однак, цей момент настане і до нього потрібно готуватись, інформує
У питанні російської війни проти України часто пропонують неправильний вибір, який у підсумку може лише підірвати єдність Європи. Минулого тижня опитування, проведене «Європейською радою з міжнародних відносин», показало, що громадська думка на континенті поділилася на два табори. Один з них - це табір миру, який хоче зупинити війну негайно на будь-яких умовах (35%), а інший - це табір справедливості (25%), який вимагає добиватися української перемоги. Але якщо придивитися, що існує третя група, яка обирає і мир, і справедливість. І ця група найбільша (43%).
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В таборі справедливості пристрасні прихильники України, такі як журналістка Енн Епплбаум й історик Тімоті Снайдер, переконані, що всі переговори з Путіним будуть спробою його задобрити. І Україні потрібно допомагати оборонятися від Росії до повної перемоги. Павелл зауважує, вони ніколи не визначали чітко, що можна буде назвати перемогою. Це повернення російської армії до позицій, які вона займала 23 лютого? Чи її вихід з усіх територій України? Чи повинна Україна вести бій до тих пір, поки російська армія не буде повністю розбита, а Путіна не повалять?