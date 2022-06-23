The Guardian: В Україні не можна обирати між миром і справедливістю, це лише допоможе Кремлю

У питанні російської війни проти України часто пропонують неправильний вибір, який у підсумку може лише підірвати єдність Європи. Минулого тижня опитування, проведене «Європейською радою з міжнародних відносин», показало, що громадська думка на континенті поділилася на два табори. Один з них - це табір миру, який хоче зупинити війну негайно на будь-яких умовах (35%), а інший - це табір справедливості (25%), який вимагає добиватися української перемоги. Але якщо придивитися, що існує третя група, яка обирає і мир, і справедливість. І ця група найбільша (43%).

Про це на сторінках The Guardian головний представник уряду Тоні Блера на переговорах щодо Північної Ірландії й колишній голова офісу прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Павелл. Цея лінія поділу між миром і справедливістю відображена також у публічній полеміці. Екстремальним проявом поглядів одного таборів був виступ колишнього Держсекретаря США Генрі Кіссінджера в Давосі, під час якого він закликав Україну поступитися територією заради перемир’я. При цьому він наголосив, що не можна принижувати Владіміра Путіна. Не дивно, що цей заклик Кіссінджера спровокував гостру реакцію з боку тих, хто цілком справедливо вказує на факт, що Путін не демонструє однак готовності серйозно вести переговори чи реагувати на будь-які поступки. А передчасна покора не лише не дасть змогу встановити довготривалий мир, а й дасть Путіну можливість перегрупувати свої війська і повернутися пізніше, щоб захопити ще більший шматок України.

В таборі справедливості пристрасні прихильники України, такі як журналістка Енн Епплбаум й історик Тімоті Снайдер, переконані, що всі переговори з Путіним будуть спробою його задобрити. І Україні потрібно допомагати оборонятися від Росії до повної перемоги. Павелл зауважує, вони ніколи не визначали чітко, що можна буде назвати перемогою. Це повернення російської армії до позицій, які вона займала 23 лютого? Чи її вихід з усіх територій України? Чи повинна Україна вести бій до тих пір, поки російська армія не буде повністю розбита, а Путіна не повалять?