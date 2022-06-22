В ОП скандальні заяви Арестовича вважають корисними — ЗМІ

В офісі президента радника Олексія Арестовича вважають "фрілансером", тоді як його колега Михайло Подоляк "реально працює". Про це виданню "Радіо Свобода" розповів представник команди президента.

"Тому ми з нього менше і питаємо. З іншого боку, відмазатись від його заяв часто буває важко, бо люди його сильно асоціюють з нами. Але, якщо чесно, більшість заяв Арестовича корисні для нас, – каже джерело у команді Зеленського. - Ну, він провокує дискусії, і ми можемо простежити настрої у доволі політично стерильному під час війни суспільстві. Та й шкоди від цього особливо немає, бо всі суперечки навколо його заяв зазвичай закінчуються на рівні фейсбуку".

Інше джерело з команди президента зазначає, що найбільша користь Арестовича - його щоденні ефіри з росіянином Марком Фейгіним. Таким чином наша сторона може вплинути на російське суспільство.