В ОП скандальні заяви Арестовича вважають корисними — ЗМІ

Там зазначили, що ефіри з росіянином Фейгіним є найбільш значущою його діяльністю, інформує ZN.ua.

В ОП скандальні заяви Арестовича вважають корисними — ЗМІ
© Олексій Арестович/facebook

В офісі президента радника Олексія Арестовича вважають "фрілансером", тоді як його колега Михайло Подоляк "реально працює". Про це виданню "Радіо Свобода" розповів представник команди президента.

"Тому ми з нього менше і питаємо. З іншого боку, відмазатись від його заяв часто буває важко, бо люди його сильно асоціюють з нами. Але, якщо чесно, більшість заяв Арестовича корисні для нас, – каже джерело у команді Зеленського. - Ну, він провокує дискусії, і ми можемо простежити настрої у доволі політично стерильному під час війни суспільстві. Та й шкоди від цього особливо немає, бо всі суперечки навколо його заяв зазвичай закінчуються на рівні фейсбуку".

Інше джерело з команди президента зазначає, що найбільша користь Арестовича - його щоденні ефіри з росіянином Марком Фейгіним. Таким чином наша сторона може вплинути на російське суспільство.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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