Окупанти торгують запчастинами, вкраденими з підбитої ЗСУ бойової техніки – ГУР

Окупанти торгують запчастинами що були вкрадені з підбитої ЗСУ бойової техніки, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram .

"Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ . Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню", - наголосили в ГУР.

Війська РФ знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

Зазначається, що командувач військами південного військового округу Росії наказав здійснити термінові розслідування випадків розкрадання техніки й подвоїти охорону ешелонів, які доставляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.