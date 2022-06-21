Окупанти торгують запчастинами, вкраденими з підбитої ЗСУ бойової техніки – ГУР
Підбиті українськими військовими російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ, інформує
Окупанти торгують запчастинами що були вкрадені з підбитої ЗСУ бойової техніки, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України в
"Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню", - наголосили в ГУР.
Війська РФ знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.
Зазначається, що командувач військами південного військового округу Росії наказав здійснити термінові розслідування випадків розкрадання техніки й подвоїти охорону ешелонів, які доставляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.