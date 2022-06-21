Російська література не є такою талановитою, як її описують — чому варто змінити програму зарубіжної літератури

Частка російських авторів у програмі зарубіжної літератури для учнів українських шкіл значно вища, аніж частка поетів та письменників із інших країн, пише у своєму матеріалі для ZN.UA народна депутатка Наталія Піпа.

«Програма із зарубіжної літератури щороку вивчає російських авторів, у більшій чи меншій мірі. До прикладу, із семи поетів-класиків першої половини 20-го століття четверо росіян. І не можна сказати, що їхні твори набагато талановитіші за польські чи чеські. Проте вони вже традиційно не зникають зі шкільних програм», - зазначає вона.

Загалом же в шкільну програму з зарубіжної літератури входить двадцять один автор, хоча частина з них є необов’язковим для вивчення. При цьому в Росії українських авторів в програмі зарубіжної літератури не вивчають взагалі.

Піпа зазначає, що у 5 класі замість твору Пушкіна «Казка про мертву царівну та сімох богатирів» можна вивчати казки Шарля Перро, у 6-му класі можна вивчати твори Жана де Лафонтена замість байок Крилова, а модернізм можна розглянути через призму «Чуми» Камю замість «Майстра і Маргарити» Булгакова.

«Чому нам не потрібні російські автори в українській програмі? По-перше, будь-що російське в Україні - це небезпека для нас. По-друге, російська література не є такою талановитою, як росіяни її описують. Можна вивчати Байрона, а не Пушкіна, покращувати свою ерудицію і бути у світовому контексті. Без будь-якої втрати знань», - зазначає авторка.