Російська література не є такою талановитою, як її описують — чому варто змінити програму зарубіжної літератури

До вивчення українським школярам пропонують аж двадцять одного російського автора, інформує ZN.ua.

Російська література не є такою талановитою, як її описують — чому варто змінити програму зарубіжної літератури
© Pixabay

Частка російських авторів у програмі зарубіжної літератури для учнів українських шкіл значно вища, аніж частка поетів та письменників із інших країн, пише у своєму матеріалі для ZN.UA народна депутатка Наталія Піпа.

«Програма із зарубіжної літератури щороку вивчає російських авторів, у більшій чи меншій мірі. До прикладу, із семи поетів-класиків першої половини 20-го століття четверо росіян. І не можна сказати, що їхні твори набагато талановитіші за польські чи чеські. Проте вони вже традиційно не зникають зі шкільних програм», - зазначає вона.

Загалом же в шкільну програму з зарубіжної літератури входить двадцять один автор, хоча частина з них є необов’язковим для вивчення. При цьому в Росії українських авторів в програмі зарубіжної літератури не вивчають взагалі.

Піпа зазначає, що у 5 класі замість твору Пушкіна «Казка про мертву царівну та сімох богатирів» можна вивчати казки Шарля Перро, у 6-му класі можна вивчати твори Жана де Лафонтена замість байок Крилова, а модернізм можна розглянути через призму «Чуми» Камю замість «Майстра і Маргарити» Булгакова.

«Чому нам не потрібні російські автори в українській програмі? По-перше, будь-що російське в Україні - це небезпека для нас. По-друге, російська література не є такою талановитою, як росіяни її описують. Можна вивчати Байрона, а не Пушкіна, покращувати свою ерудицію і бути у світовому контексті. Без будь-якої втрати знань», - зазначає авторка.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Кремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалитьКремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалить
Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУНе варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ
"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Шольц: Протоколи оборонної промисловості Німеччини треба змінити, щоб вчасно доставляти зброю в УкраїнуШольц: Протоколи оборонної промисловості Німеччини треба змінити, щоб вчасно доставляти зброю в Україну
Ексслідчому міліції оголосили підозру у справі Майдану
Суд залишив під вартою підозрюваного у справі Гандзюк Мангера до 11 вересня
Україні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТО
Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета лікарку Кузьменко
Последние новости
Подгружаем последние новости