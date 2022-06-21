"Платили від $2 до 15 тисяч": в Кабміні викрили агента ФСБ, хто він і як виглядає

авто, кабмин,

СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ, агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

У результаті багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

«Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», - повідомили в СБУ.

Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Катерина Петренко, politeka.net





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