"Платили від $2 до 15 тисяч": в Кабміні викрили агента ФСБ, хто він і як виглядає
СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.
Як пише Politeka.net з посиланням на
У результаті багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.
«Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», - повідомили в СБУ.
Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.