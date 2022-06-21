Висловлювання Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів — Шабунін
Далі цілями негативістської кампанії можуть стати військові та волонтери, інформує
Висловлювання речника Офісу президента Олексія Арестовича проти українських активістів є частиною цілеспрямованого розгортання негативного наративу проти активістів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відповідь на скандальне висловлювання спікера ОП.
«Найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:
- зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;
- змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);
- (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань.
Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас», - написав Шабунін у вівторок вранці.
Він підкреслив, що в Офісі президента і досі основну енергію направляють на боротьбу із українськими активістами, а не агентами «русского мира», як би це мало бути насправді.
При цьому після перемоги противники активістів можутьрозгорнути свою кампанію і проти військових та волонтерів, адже активна частина суспільства – це природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу.
«Такі “політики” завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах. Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні», - застеріг керівник ЦПК офіс президента від необдуманої політики.
Напередодні спікер Офісу президента Олексій Арестовч у своєму Telegram-каналі заявив, що світ може бути хороший тільки без активістів.
«Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. … Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися. Поки там нема активістів», - написав він.