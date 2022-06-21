Висловлювання Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів — Шабунін

Висловлювання речника Офісу президента Олексія Арестовича проти українських активістів є частиною цілеспрямованого розгортання негативного наративу проти активістів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відповідь на скандальне висловлювання спікера ОП.

«Найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:

- зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;

- змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);

- (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань.

Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас», - написав Шабунін у вівторок вранці.

Він підкреслив, що в Офісі президента і досі основну енергію направляють на боротьбу із українськими активістами, а не агентами «русского мира», як би це мало бути насправді.

При цьому після перемоги противники активістів можутьрозгорнути свою кампанію і проти військових та волонтерів, адже активна частина суспільства – це природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу.

«Такі “політики” завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах. Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні», - застеріг керівник ЦПК офіс президента від необдуманої політики.

Напередодні спікер Офісу президента Олексій Арестовч у своєму Telegram-каналі заявив, що світ може бути хороший тільки без активістів.

«Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. … Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися. Поки там нема активістів», - написав він.