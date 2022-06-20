РФ не має права погрожувати Литві за залізничну блокаду Калінінграду – Кулеба

РФ не має права погрожувати Литві за призупинення транзиту підсанкційних товарів між Калінінградською областю та основною територією РФ . Таку заяву зробив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Росія не має права погрожувати Литві. У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів», – зазначив Кулеба.