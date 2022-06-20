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2022-06-20
РФ не має права погрожувати Литві за залізничну блокаду Калінінграду – Кулеба
Дмитро Кулеба наголосив, що у всіх наслідках нападу на Україну РФ винна сама, інформує
© Офіс президента
РФ не має права погрожувати Литві за призупинення транзиту підсанкційних товарів між Калінінградською областю та основною територією РФ. Таку
«Росія не має права погрожувати Литві. У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів», – зазначив Кулеба.
Юлія Москаленко, ZN.ua