РФ не має права погрожувати Литві за залізничну блокаду Калінінграду – Кулеба

Дмитро Кулеба наголосив, що у всіх наслідках нападу на Україну РФ винна сама, інформує ZN.ua.

РФ не має права погрожувати Литві за залізничну блокаду Калінінграду – Кулеба
© Офіс президента

РФ не має права погрожувати Литві за призупинення транзиту підсанкційних товарів між Калінінградською областю та основною територією РФ. Таку заяву зробив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Росія не має права погрожувати Литві. У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів», – зазначив Кулеба.







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