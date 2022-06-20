Кримський гауляйтер визнав, що ЗСУ знищили "вишки Бойка"

Незаконний глава окупованого російськими військовими Криму Сергій Аксьонов визнав, що українські військові завдали ракетного удару по т.зв. "вежам Бойка" у Чорному морі, інформує Апостроф.

Про це гауляйтер повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це сталося сьогодні близько 8:00, коли по захоплених в Україні бурових платформах «Чорноморнафтогазу» було завдано удару.

З 12 людей, які перебували на платформах, у живих було виявлено лише п'ятеро, з них троє - поранено. Пошуки ще семи людей продовжуються. Окупанти підняли на ноги Міноборони РФ та ФСБ. У "рятувальній" операції беруть участь патрульні судна та авіація, повідомив зрадник.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що у лютому 2018 Україна мала намір продати дві захоплені окупантами в Криму самопідйомні бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", куплені в 2011 році за уряду Миколи Азарова за завищеними в кілька разів цінами.

Тоді суд передав право власності на бурові платформи Національному агентству України з питань виявлення, пошуку та управління активами, котрі були отримані корупційним шляхом.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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