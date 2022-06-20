У Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду Калінінграда

Через блокаду Калінінграда Рада федерацій РФ звинуватила Литву і НАТО в агресії та порушенні суверенітету, і попередила, що Росія буде змушена вдатися до "самозахисту". Про це пише The Moscow times .

Як заявив у понеділок голова комісії Ради федерацій із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов, рішення Литви заблокувати транзит вантажів до Калінінградської області залізницею можна розцінювати як пряму агресію щодо Росії,

За словами Клімова, така "неприпустима поведінка Вільнюса ставить під загрозу" весь блок НАТО.

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить зухвалого виходу Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність усіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми калінінградського транзиту БУДЬ-ЯКИМИ обраними нами способами", - підкреслив сенатор.

За словами російського чиновника, входження Литви до складу північноатлантичного альянсу у 2004 році відбулося з урахуванням проблеми калінінградського транзиту, яка окремо закріплена угодою між Росією та Євросоюзом.

Він додав, що НАТО де-юре починає руками однієї зі своїх держав-членів "неприйнятну блокаду суб'єкта РФ ".

"Останню можна розцінити як пряму агресію щодо Росії, що буквально змушує нас невідкладно вдатися до належного самозахисту", - заявив Клімов.

Голова Комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас пішов ще далі.

"Спроба встановлення фактичної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном", - заявив він.

Це, за словами Клішаса, "може бути основою дуже жорстких і абсолютно законних дій з боку Росії".

Як саме Росія має намір захищатись, у Раді федерацій не уточнили.

Нагадаємо, 18 червня Литва частково заблокувала доступ Росії до Калінінградської області, зокрема шляхом заборони залізничного транзиту певної підсанкційної продукції через введені європейські санкції.

Цьому передувала реєстрація в російській Держдумі законопроекту про "Скасування визнання незалежності Литви" від 6 вересня 1991 року.

Литва визнала загрозою цей законопроект. А депутат литовського сейму Матас Малдейкіс пригрозив РФ розірвати Полянівський договір 1634 року, внаслідок якого литовське місто Смоленськ та частина інших територій відійшли тодішньому Російському царству.

У п'ятницю, 17 червня, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, попередив, що готовий використати і ядерну зброю, якщо під загрозу буде поставлено суверенітет держави.

При цьому, за словами Путіна, Росія не ставить нікому ядерних загроз.

"Нічого ми не загрожуємо! Але всі повинні знати, що у нас є і що ми застосовуватимемо, якщо буде потрібно, для захисту нашого суверенітету", - сказав він.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у понеділок назвав рішення Литви "безпрецедентним".

"Це порушення всього і вся", - сказав він, додавши, що Росія вживе заходів у відповідь протягом декількох днів, після глибокого аналізу ситуації.