Росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифри

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Загальні втрати російських окупантів з початку війни в Україні все зростають.

До травня про смерті так званих добровольців в росЗМІ взагалі не згадували. Але загиблі серед них є - їх лави в основному складають люди старше 40 років і гинуть вони в боях частіше за інших військових путінської армії. Такі дані станом на 20 червня опублікувало BBC.

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Журналісти визнають, що дані не відображають реальний рівень втрат рф, оскільки розслідувачі спиралися тільки на публічно підтверджені повідомлення про загибель російських військових. При цьому ця інформація дозволяє зрозуміти і аналізувати те, що відбувається з "другою армією світу" в ході розв'язаної Кремлем війни.

Встановлено, що кількість загиблих саме "добровольців" стрімко зростає – щотижня в російських медіа та соцмережах з'являються повідомлення про загибель ще 30-40 окупантів. Причому так часто не повідомляють про смерть жодної іншої категорії військовослужбовців з рф.

окупанти, похованняросійського солдата

При цьому 57% загиблих "добровольців" – люди старше 40 років (25 росіян вирушили воювати, будучи старше 50 років).

Ці втрати дуже вагомі та істотно відрізняється від динаміки втрат серед інших категорій російських військових - там 47% встановлених втрат припадає на людей у віці від 18 до 26 років.


Александра Павленко, politeka.net





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