Росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифри

Загальні втрати російських окупантів з початку війни в Україні все зростають.

До травня про смерті так званих добровольців в росЗМІ взагалі не згадували. Але загиблі серед них є - їх лави в основному складають люди старше 40 років і гинуть вони в боях частіше за інших військових путінської армії. Такі дані станом на 20 червня опублікувало BBC.

Журналісти визнають, що дані не відображають реальний рівень втрат рф, оскільки розслідувачі спиралися тільки на публічно підтверджені повідомлення про загибель російських військових. При цьому ця інформація дозволяє зрозуміти і аналізувати те, що відбувається з "другою армією світу" в ході розв'язаної Кремлем війни.

Встановлено, що кількість загиблих саме "добровольців" стрімко зростає – щотижня в російських медіа та соцмережах з'являються повідомлення про загибель ще 30-40 окупантів. Причому так часто не повідомляють про смерть жодної іншої категорії військовослужбовців з рф.

При цьому 57% загиблих "добровольців" – люди старше 40 років (25 росіян вирушили воювати, будучи старше 50 років).

Ці втрати дуже вагомі та істотно відрізняється від динаміки втрат серед інших категорій російських військових - там 47% встановлених втрат припадає на людей у віці від 18 до 26 років.