«Путін дозволив мародерство»: окупанти хваляться вкраденим в Україні

Хтось краде телевізори, а хтось берці з вбитих українців, інформує ZN.ua.

«Путін дозволив мародерство»: окупанти хваляться вкраденим в Україні

Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто президент РФ Владімір Путін, стверджує російський військовий своїй дружині в перехопленій розмові. Таким чином для росіян крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – йдеться у новому перехопленні СБУ.

Окупант заздрить старшині, який «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребет!» і хвалиться, що особисто присвоїв собі взуття українського військового.

«Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» – хвалиться загарбник.

Тож окупантхоче накрасти собі якісну військову екіпіровку, бо обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самим.


Ірина Знась, ZN.ua





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