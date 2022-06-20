"Влада так усіх донорів розжене": Романенко про заборону для Атрошенка виїхати до Польщі

Історія із забороною для мера Чернігова Атрошенка виїхати до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову – це ганьба для України. Так влада ризикує розігнати всіх донорів, які зараз допомагають нашій країні.

Про це заявив політичний експерт Юрій Романенко у Facebook, інформує Апостроф.

"Мера Чернігова Атрошенка не випустили з України до Польщі, де він мав укласти низку важливих договорів. Спеціально під його приїзд у Жешуві збиралася сесія міськради. Чернігів мав отримати допомогу у залученні грошей ЄС на відновлення водоканалу, очисних, по сміттєпереробці. Мали дати транспорт. Мали дати грошей на реконструкцію водоканалу в Ічні. Коротше кажучи, плоди двох місяців переговорів злили у трубу лише тому, що ОП через голову ОВА Чауса воює з Атрошенком", - заявив Романенко.

За його словами, через ситуацію, що склалася, постраждають чернігівці.

"Три місяці тому я із друзями створив Український фонд майбутнього. Використовуючи наші зв'язки в Європі, ми спробували організувати допомогу містам, які постраждали у бойових діях. Атрошенко виявився одним із тих, хто вчепився у пропозиції одразу. Мій друг організовував переговори з поляками, проекти тощо від початку до кінця. Ось як працювати в цій країні і намагатися зробити її кращою? – обурюється Романенко.

Він також нагадав, що кілька тижнів тому Атрошенка не впускали в Україну.

"Найсмішніше, що коли Атрошенко повертався з Давосу в Україну, то його не впускали в країну 6 годин під приводом, що він є небажаною особою! Тепер його не випускають. Ця історія - якась ганьба. Хлопці, ви так усіх донорів розженете!" – попереджає експерт.


Іван Троянов, Апостроф





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