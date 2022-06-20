Марокко вимагає від Росії забезпечити чесний суд для засудженого в «ДНР» до страти Брагіма Саадуна

Національна рада з прав людини Королівства Марокко офіційно звернулася до Росії з приводу засудженого в «ДНР» до смертної кари Брагіма Саадуна. Марокканці просять владу Росії забезпечити чесний суд полоненому військовослужбовцю. Про це повідомляє НВ з посиланням на заяву, опубліковану на сайті відомства.

«Рада звернулася до російської влади з проханням докласти всіх зусиль для забезпечення справедливого судового розгляду справи Ібрагіма Саадуна під час розгляду апеляції та налагодити зв’язок із зацікавленими сторонами, щоб ознайомитися з умовами його утримання та поважати міжнародні стандарти», — йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У Нацраді з прав людини Марокко зазначили, що зроблять все можливе, аби захистити права марокканця і не допустити його смертної кари.