Марокко вимагає від Росії забезпечити чесний суд для засудженого в «ДНР» до страти Брагіма Саадуна

21-річний марокканець у 2020 році отримав українське громадянство, воював за Україну та потрапив до полону, інформує ZN.ua.

Марокко вимагає від Росії забезпечити чесний суд для засудженого в «ДНР» до страти Брагіма Саадуна
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Національна рада з прав людини Королівства Марокко офіційно звернулася до Росії з приводу засудженого в «ДНР» до смертної кари Брагіма Саадуна. Марокканці просять владу Росії забезпечити чесний суд полоненому військовослужбовцю. Про це повідомляє НВ з посиланням на заяву, опубліковану на сайті відомства.

«Рада звернулася до російської влади з проханням докласти всіх зусиль для забезпечення справедливого судового розгляду справи Ібрагіма Саадуна під час розгляду апеляції та налагодити зв’язок із зацікавленими сторонами, щоб ознайомитися з умовами його утримання та поважати міжнародні стандарти», — йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У Нацраді з прав людини Марокко зазначили, що зроблять все можливе, аби захистити права марокканця і не допустити його смертної кари.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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