Що Україні дасть статус кандидата у ЄС: названі шість переваг

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що отримання статусу кандидата у члени Євросоюз удасть Україні 6 переваг. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рух до ЄС дозволить модернізувати нашу державу, і ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. Україна — це Європа і невдовзі Україна буде членом Європейського Союзу",- заявив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр назвав переваги, які має надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Він вважає, що кандидатство дає юридичне закріплення європейського майбутнього України, інформує ZN.ua .

"Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів", - впевнений він.

Підготовка до членства передбачатиме трансформацію усіх сфер. У цьому Україну підтримає Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Кандидатство зробить Україну повноправним членом програм та ініціатив Євросоюзу, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

Також Шмигаль вважає, що після отримання статусу кандидата та початку руху до членства, Україна стане більш привабливою для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах Євросоюзу, де інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес — захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме гарантій безпеки після перемоги над російськими загарбниками.

У новому статусі Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС. Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

За словами прем’єра, акумулюючи кошти для відновлення країни сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, Євросоюз ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного члена ЄС.