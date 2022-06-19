Що Україні дасть статус кандидата у ЄС: названі шість переваг

Рух до ЄС дозволить модернізувати державу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що отримання статусу кандидата у члени Євросоюз удасть Україні 6 переваг. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рух до ЄС дозволить модернізувати нашу державу, і ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. Україна — це Європа і невдовзі Україна буде членом Європейського Союзу",- заявив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр назвав переваги, які має надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Він вважає, що кандидатство дає юридичне закріплення європейського майбутнього України, інформує ZN.ua.

"Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів", - впевнений він.

Підготовка до членства передбачатиме трансформацію усіх сфер. У цьому Україну підтримає Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Кандидатство зробить Україну повноправним членом програм та ініціатив Євросоюзу, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

Також Шмигаль вважає, що після отримання статусу кандидата та початку руху до членства, Україна стане більш привабливою для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах Євросоюзу, де інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес — захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме гарантій безпеки після перемоги над російськими загарбниками.

У новому статусі Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС. Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

За словами прем’єра, акумулюючи кошти для відновлення країни сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, Євросоюз ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного члена ЄС.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовахПрем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах
В Україні дозволили отримувати безоплатно другу професійну освіту протягом усього життяВ Україні дозволили отримувати безоплатно другу професійну освіту протягом усього життя
Рада заборонила російську музику в Україні, подробиці нового закону: що потрібно знатиРада заборонила російську музику в Україні, подробиці нового закону: що потрібно знати
В Україні хочуть заборонити розводити на продаж собак та кішок, щонайменше до 2028 рокуВ Україні хочуть заборонити розводити на продаж собак та кішок, щонайменше до 2028 року
На 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніНа 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Щойно вдасться гарантувати безпеку у морі – Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі — ЗеленськийЩойно вдасться гарантувати безпеку у морі – Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі — Зеленський
Стало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNNСтало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNN
В Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт": фотоВ Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт": фото
Путінські війська намагаються прорватися до Слов\'янська: оновлені карти боїв в УкраїніПутінські війська намагаються прорватися до Слов\'янська: оновлені карти боїв в Україні
Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість постачання РСЗВ HIMARS УкраїніПентагон розглядає можливість подвоїти кількість постачання РСЗВ HIMARS Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости