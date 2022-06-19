У Сенаті США можуть розглянути надання Росії статусу "країни-спонсора тероризму" наступного тижня

Сенат Сполучених Штатів може розглянути питання визнання Росії державою-спонсором тероризму, повідомили у "Слузі народу", з посиланням на заступника голови фракції Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук про це вона дізналася від спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі щодо ухвалення резолюції за визнанням Росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція розглядатиметься в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із закордонних справ. У разі підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників", – йдеться у коментарі парламентарії.