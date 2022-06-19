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2022-06-19
У Сенаті США можуть розглянути надання Росії статусу "країни-спонсора тероризму" наступного тижня
Наразі група народних депутатів України перебуває з візитом у Вашингтоні, інформує
Сенат Сполучених Штатів може розглянути питання визнання Росії державою-спонсором тероризму,
За словами Кравчук про це вона дізналася від спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
"Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі щодо ухвалення резолюції за визнанням Росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція розглядатиметься в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із закордонних справ. У разі підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників", – йдеться у коментарі парламентарії.
Антон Герасименко, ZN.ua