Шольц: Протоколи оборонної промисловості Німеччини треба змінити, щоб вчасно доставляти зброю в Україну

Візит до зони бойових дій в Україні викликали у Шольца помітні емоції, відзначають журналісти dpa, після чого Україна нарешті отримала надію на постачання належної кількості важкого озброєння від Німеччини, інформує ZN.ua.

Шольц: Протоколи оборонної промисловості Німеччини треба змінити, щоб вчасно доставляти зброю в Україну
© Офіс президента

Протоколи оборонної промисловості Німеччини необхідно змінити, щоб Україна була пріоритетнішою серед інших клієнтів і вчасно отримувала зброю для протистояння агресії РФ, заявив після візиту в Київ канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю агентству dpa.

Канцлер підкреслив, що поставки зброї "будуть вчасні", щоб змінити ситуацію на Донбасі, де зараз тривають запеклі бої.

Водночас він наголосив, що українським військовим потрібен час, щоб пройти підготовку до використання відповідної зброї, яка включає самохідні гаубиці та зенітні танки.

«Абсолютно зрозуміло, до чого ми прагнемо: щоб Україна була демократичною, суверенною та незалежною, щоб вона була здатна берегти свою цілісність», - підкреслив Шольц.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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