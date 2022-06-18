Токіо звинуватив Пекін у «самодіяльності» щодо освоєння природних ресурсів у Східно-Китайському морі
Невдоволення оголосили після того, як японський флот виявив процес установки Китаєм ще однієї бурової платформи, інформує
Міністерство закордонних справ Японії висунуло протест Китаю через те, що Пекін освоює природні ресурси Східно-Китайського моря в односторонньому порядку, передає
"Вкрай прикро, що Китай в односторонньому порядку веде таку активність в зоні, розташованій на західній стороні від лінії розмежування зон економічних інтересів", - йдеться у заяві японського МЗС.
Міністерство нагадує, що КНР продовжує вести таку діяльність, незважаючи на угоду двох країн від 2008 року про співпрацю у водах регіону. У Східно-Китайському морі між Японією і Китаєм немає офіційно встановленого кордону. Зі свого боку КНР спорудила понад десяток бурових платформ на газових родовищах на захід від лінії, що, як вважається в Токіо, розмежовує зони економічних інтересів двох країн.