Токіо звинуватив Пекін у «самодіяльності» щодо освоєння природних ресурсів у Східно-Китайському морі

Міністерство закордонних справ Японії висунуло протест Китаю через те, що Пекін освоює природні ресурси Східно-Китайського моря в односторонньому порядку, передає Asahi .

"Вкрай прикро, що Китай в односторонньому порядку веде таку активність в зоні, розташованій на західній стороні від лінії розмежування зон економічних інтересів", - йдеться у заяві японського МЗС.