Токіо звинуватив Пекін у «самодіяльності» щодо освоєння природних ресурсів у Східно-Китайському морі

Невдоволення оголосили після того, як японський флот виявив процес установки Китаєм ще однієї бурової платформи, інформує ZN.ua.

Токіо звинуватив Пекін у «самодіяльності» щодо освоєння природних ресурсів у Східно-Китайському морі

Міністерство закордонних справ Японії висунуло протест Китаю через те, що Пекін освоює природні ресурси Східно-Китайського моря в односторонньому порядку, передає Asahi.

"Вкрай прикро, що Китай в односторонньому порядку веде таку активність в зоні, розташованій на західній стороні від лінії розмежування зон економічних інтересів", - йдеться у заяві японського МЗС.

Міністерство нагадує, що КНР продовжує вести таку діяльність, незважаючи на угоду двох країн від 2008 року про співпрацю у водах регіону. У Східно-Китайському морі між Японією і Китаєм немає офіційно встановленого кордону. Зі свого боку КНР спорудила понад десяток бурових платформ на газових родовищах на захід від лінії, що, як вважається в Токіо, розмежовує зони економічних інтересів двох країн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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