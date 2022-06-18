Після війни в Україні буде дві категорії ветеранів: захисники і годувальники - Лапутіна

Мінветеранів обіцяє, що держава допоможе у розвитку «ветеранського підприємництва», информирует ZN.ua.

Після війни в Україні буде дві категорії ветеранів: захисники і годувальники - Лапутіна
© Офіс президента

Після перемоги в Україні буде виділено дві категорії ветеранів – захисники і годувальники, заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, передає Міністерство ветеранів.

Захисники продовжать захищати країну, а годувальники повинні будуть працевлаштуватися, забезпечувати свої сім'ї і створювати умови для розвитку своїх громад та економіки в цілому.

"Нам як державі важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від "захисника" до "годувальника" був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку. Це, зокрема, отримання нової громадянської освіти, психологічна реабілітація, розвиток ветеранського підприємництва. Після перемоги ми повинні бути готові прийняти другий фронт - економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували і надавали для цього інструменти», - сказала Лапутіна.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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