Можуть провести: Борис Джонсон виступив за те, щоб "Євробачення-2023" відбулося в Україні

Борис Джонсон прокоментував рішення Європейського мовного союзу не проводити "Євробачення-2023" в Україні, а передати право прийняти наступний конкурс Великобританії, яка посіла друге місце, інформує Апостроф .

Прем\'єр-міністр Великобританії та великий друг нашої країни заявив, що Україна може та має провести пісенний захід у 2023 році, пише Sky New.

Борис Джонсон

Фото: Getty Images

"Українці виграли Євробачення. Я знаю, що у нас був фантастичний виступ, я знаю, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб воно було в нас. Але факт у тому, що вони виграли і заслужили це. Я вважаю, що вони можуть його (Євробачення) провести, і я вважаю, що вони мають отримати таку нагоду", - заявив Джонсон.

Він додав, що "Євробачення-2023" можна провести у будь-якому безпечному місті України.

"Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для проведення", - сказав прем\'єр Великобританії після повернення з української столиці.

Нагадаємо, 17 червня в EBU заявили, що "Євробачення" наступного року не може пройти в Україні через війну з Росією. Організатори конкурсу звернулися до Великобританії із проханням провести конкурс, оскільки представник цієї країни Сем Райдер посів друге місце.

Переможці "Євробачення-2022" - український гурт Kalush Orchestra

Фото: Getty Images