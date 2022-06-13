Враг обстрелял Днепропетровскую область из «Ураганов». Есть погибшие и раненые

Ночь на 13 июня в Днепропетровской области была напряженной, сообщил глава областной рады Николай Лукашук. Враг обстрелял территорию Зеленодольской громады и Большую Костромку. Есть погибшие и раненые.

«Сверхтяжелая ночь в Криворожском районе. Вчера поздно вечером под вражеский обстрел «Ураганами» снова попал Зеленодольск. Оккупанты попали по жилым многоэтажкам, попали в квартиру», – говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в результате вражеских обстрелов одна женщина погибла. Еще пятеро мирных жителей получили ранения – три женщины и двое мужчин. Пострадавшие были госпитализированы.

«Также ночью оккупанты снова ударили по Великой Костромке. Попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар. Зацепило и линии электро- и газоснабжения. Пострадавших нет», – добавил глава облрады.

Лукашук отметил, что в других громадах Днепропетровщины ситуация контролируемая.