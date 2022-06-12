Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненые

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В субботу, 11 июня, войска РФ обстреляли два села Угледарской громады кассетными снарядами, сообщает Национальная полиция в Telegram.

"РоSSийские войска ударили по населенным пунктам – Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. В Новоукраинке россияне атаковали из "ураганов" 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".

Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов.