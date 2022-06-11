Оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что роSSийские оккупационные войска обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.

"Те, кто создает мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай. Наши воины тушат пожар, но «продовольственный терроризм» должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - отметил Ермак в Telegram.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир может избежать продовольственного кризиса. Для этого есть три шага: военные конвои для судов с зерном, усиление антироSSийских санкций, поставка Украине необходимого оружия.