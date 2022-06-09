Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины: «Найдем и их»

Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины: «Найдем и их»

Враг несколько снизил налеты авиации, но остается большая вероятность нанесения ударов со стороны кораблей ЧФ россии.

Там, по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, находится несколько носителей ракет морского базирования типа «Калибр».

"Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - в очередной раз призвал украинцев Братчук.

Кроме того спикер Одесской ОВА озвучил "очень интересную статистику".

«Так вот: больше всего не любят русских в Западной и в нашей с вами Южной Украине», - сообщил Братчук, добавив, что тех, кто относится к русским положительно по одному проценту и на Западе, и на Юге.

"Мне интересно, кто этот один процент. Но найдем и их. И еще одно: россии не доверяют, ее не любят, не уважают или ненавидят 92 процента украинцев. Хотя, кажется, что даже этот процент должен быть еще больше", - отметил Братчук.

Добавим, что по результатам того же большого исследования, на оккупированных после 24 февраля территориях россиян также не любят. Там к ней плохо относятся 82 процента опрошенных. При этом о своем хорошем отношении к рф сообщили 6%.


Катерина Петренко, politeka.net





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