От вооруженной агрессии РФ пострадал 751 ребенок в Украине, 488 детей — ранены

Более 751 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабного вторжения РоSSии. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 263. Возросло количество раненых — 488. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры.

Из-за бомбардировок и обстрелов войсками РФ в Украине повреждено 1 971 учебное заведение, 194 — разрушены полностью.