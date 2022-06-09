РоSSийские оккупационные войска для минирования Херсонской области завесили боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.

По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. РоSSийское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.

"При попытке установления минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) роSSийских оккупационных войск. С военной полицией и офицерами фсб подрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай", - подчеркнули в ГУР.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на полное разминирование территорий Украины, где проходили или проходят боевые действия, потребуется до 10 лет.