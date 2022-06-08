Forbes: РоSSии остро необходим свой Де Голль, но у нее есть Бонапарт

Что не так с РоSSийской империей ? Британская, Испанская и Французская империи уже давно исчезли. И эти исторически империалистические государства уже давно смирились с таким развитием событий, даже если поначалу они сопротивлялись ему. Несмотря на то, что потеря империи иногда проходила болезненно, а выход из бывших колоний даже сопровождался кровопролитием, развод состоялся успешно. Даже если на имплементацию ушло десятилетие.

Испания смирилась с Симоном Боливаром и ростом национальных чувств в Латинской Америке. Франция пережила такое же антиколониальное движение, в частности во Вьетнаме и Алжире. Британия осознала после Второй мировой войны, что не может больше позволить себе поддерживать империю. А выход с достоинством был лучшим вариантом, пишет Forbes .