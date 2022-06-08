Forbes: РоSSии остро необходим свой Де Голль, но у нее есть Бонапарт

Большинство бывших колоний советской империи не хотят поддерживать с Москвой никаких связей, и для этого есть веские причины, информирует ZN.ua.

Forbes: РоSSии остро необходим свой Де Голль, но у нее есть Бонапарт
© Минобороны РоSSии/t.me

Что не так с РоSSийской империей ? Британская, Испанская и Французская империи уже давно исчезли. И эти исторически империалистические государства уже давно смирились с таким развитием событий, даже если поначалу они сопротивлялись ему. Несмотря на то, что потеря империи иногда проходила болезненно, а выход из бывших колоний даже сопровождался кровопролитием, развод состоялся успешно. Даже если на имплементацию ушло десятилетие.

Испания смирилась с Симоном Боливаром и ростом национальных чувств в Латинской Америке. Франция пережила такое же антиколониальное движение, в частности во Вьетнаме и Алжире. Британия осознала после Второй мировой войны, что не может больше позволить себе поддерживать империю. А выход с достоинством был лучшим вариантом, пишет Forbes.

И оказалось, что конец империи пошел на пользу не только бывшим колониям, но и колонизаторам. За некоторыми исключениями у Испании, Франции и Британии сложились хорошие отношения со странами, которыми они когда-то владели. В колониях никогда не сомневались, что Лондон, Париж и Мадрид могут многое предложить в двусторонних отношениях. Однако такие вещи как суверенитет и автономия были еще важнее. Колониальные правители были возмущены. Но обретя независимость, со временем большинство стран начали успешно взаимодействовать с бывшими колонизаторами. Британское содружество насчитывает 54 члена. Международная организация Франкофонии охватывает 88 стран. Испания же поддерживает тесные связи с 20 другими испаноязычными странами в разных вопросах: от политики до футбола.


Лесь Димань, ZN.ua





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