FT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в Украине

Бывший глава британской разведки предостерегает, что перемирие сейчас будет означать закрепление роSSийской оккупации украинских южных и восточных регионов, информирует ZN.ua.

FT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в Украине
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Запад преследует две цели в войне, которую Москва развязала против Украины: во-первых, сохранить украинский суверенитет, а во-вторых – помешать РоSSии организовать подобные атаки против европейских стран в будущем.

Однако, на Донбассе идут ужасные битвы. И возникает соблазн поддержать хоть какой шаг, который приблизит конец этого кошмара. Неудивительно, что появились призывы к раннему перемирию. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что очень важно «не унизить» РоSSию за организованное ею вторжение. Об этом в статье для Financial Times пишет бывший глава MI6 Джон Саверс, напоминая, что на комментарии французского лидера жестко отреагировали в Украине.

Проблема в том, что перемирие сейчас закрепит роSSийские военные достижения на местах. Нет причин полагать, что Владимир Путин согласится отступить. Оккупанты активно занимаются «русификацией» оккупированных регионов, вводя русский язык в школах, устанавливая контроль над СМИ и назначая марионеток номинальными руководителями местных администраций. Путин играл в такие игры и раньше. В 2008 году дипломатические усилия президента Франции Николя Саркози помогли договориться о перемирии в Грузии, но ценой сохранения оккупации роSSийскими силами двух регионов страны. Грузия так никогда и не восстановила полный суверенитет, потеряв контроль над этими территориями.


Лесь Димань, ZN.ua





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