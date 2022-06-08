FT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в Украине
Бывший глава британской разведки предостерегает, что перемирие сейчас будет означать закрепление роSSийской оккупации украинских южных и восточных регионов, информирует
Запад преследует две цели в войне, которую Москва развязала против Украины: во-первых, сохранить украинский суверенитет, а во-вторых – помешать РоSSии организовать подобные атаки против европейских стран в будущем.
Однако, на Донбассе идут ужасные битвы. И возникает соблазн поддержать хоть какой шаг, который приблизит конец этого кошмара. Неудивительно, что появились призывы к раннему перемирию. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что очень важно «не унизить» РоSSию за организованное ею вторжение. Об этом в статье для
Проблема в том, что перемирие сейчас закрепит роSSийские военные достижения на местах. Нет причин полагать, что Владимир Путин согласится отступить. Оккупанты активно занимаются «русификацией» оккупированных регионов, вводя русский язык в школах, устанавливая контроль над СМИ и назначая марионеток номинальными руководителями местных администраций. Путин играл в такие игры и раньше. В 2008 году дипломатические усилия президента Франции Николя Саркози помогли договориться о перемирии в Грузии, но ценой сохранения оккупации роSSийскими силами двух регионов страны. Грузия так никогда и не восстановила полный суверенитет, потеряв контроль над этими территориями.