FT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в Украине

Запад преследует две цели в войне, которую Москва развязала против Украины: во-первых, сохранить украинский суверенитет, а во-вторых – помешать РоSSии организовать подобные атаки против европейских стран в будущем.

Однако, на Донбассе идут ужасные битвы. И возникает соблазн поддержать хоть какой шаг, который приблизит конец этого кошмара. Неудивительно, что появились призывы к раннему перемирию. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что очень важно «не унизить» РоSSию за организованное ею вторжение. Об этом в статье для Financial Times пишет бывший глава MI6 Джон Саверс, напоминая, что на комментарии французского лидера жестко отреагировали в Украине.