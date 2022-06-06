Убитый в Украине генерал РФ Кутузов раньше был "фотомоделью": новые подробности

Появились интересные подробности из жизни ликвидированного на Донетчине украинскими военнослужащими роSSийского генерал-майора Романа Кутузова, информирует Апостроф.

Об этом написал журналист Иракли Комахидзе, отслеживающий потери роSSийской армии, на своей странице в сети Facebook.

Он отмечает, что командующий корпусом "ДНР" Кутузов в прошлом был фотомоделью и "лицом" Воздушно-десантных войск РФ.

"Р. Кутузов еще в далеком 2009 году был фотомоделью и украшал рекламно-пропагандистский баннер с призывом на контрактную службу в ВДВ", - написал журналист.

Еще Кутузова в звании полковника опознали на серии фото 2015 года из альбома бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Л/ДНР" Игоря Николаева, ставшего инвалидом после поездки на территорию Донбасса в 2014-15 годах.

Также он раскритиковал, как об уничтожении очередного роSSийского военного руководителя написали пропагандистские СМИ РоSSии.

"Очень развеселил пост по поводу "героической гибели" генерала Романа Кутузова на одном из рос. пропагандистских ресурсов. Основные тезисы: - роSSийские генералы в тылу не прячутся (однако...); - он спокойно шел по карьерной лестнице, но умер как солдат, борясь на передовой (видимо карьера шла с точностью на оборот - от генерала-до рядового)", - добавил журналист.

Известно, что генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов был ликвидирован на Донбассе 5 июня.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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