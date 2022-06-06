Войска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSии

БПЛА РФ сбросил самодельное взрывное устройство.

Войска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSии
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

В понедельник, 6 июня, войска РФ трижды обстреляли территорию Сумской области, отметил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Оккупанты нанесли четыре удара из минометов по Великописаревской громаде.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской громады. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской громады, десять прилетов", - подчеркнул глава ОВА.

Он также указал, что БПЛА РФ сбросил самодельное взрывное устройство.

"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", - подчеркнул Живицкий.


Анна Конюченко, ZN.ua





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