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2022-06-06
Это неплохая идея – Зеленский о визовом режиме с РФ
Президент отметил, что имеет все возможности для реализации идеи, информирует
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет на сегодняшний день достаточные возможности, чтобы довести до положительного результата идею о введении визового режима с Россией, и, вероятно, она будет реализована.
«Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - заявил Зеленский во время общения с журналистами в понедельник.
Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать вопрос введения визового режима между Украиной и РоSSийской Федерацией.
Ирина Знась, ZN.ua