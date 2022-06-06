Это неплохая идея – Зеленский о визовом режиме с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет на сегодняшний день достаточные возможности, чтобы довести до положительного результата идею о введении визового режима с Россией , и, вероятно, она будет реализована.

«Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ . И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - заявил Зеленский во время общения с журналистами в понедельник.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать вопрос введения визового режима между Украиной и РоSSийской Федерацией.