Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, снайперские винтовки и противотанковые средства

Также правительство Швеции выделит 60 миллионов шведских крон для ВСУ

Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, снайперские винтовки и противотанковые средства
© Army Recognition

Шведское правительство приняло решение о предоставлении Украине финансовой поддержки и оружия для защиты от РоSSии. Кроме объявленных ранее противокорабельных ракет Швеция предоставит Украине противотанковые снайперские винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также дополнительные 5000 шведских безоткатных противотанковых вооружений AT4. Об этом пишет Army Recognition.

Шведское правительство решило, что вооруженные силы Швеции могут обходиться без определенных оборонных материалов и намерено передать Украине противокорабельную ракетную систему RBS 17, снайперские винтовки AG 90 с боеприпасами к ним, а также дополнительно 5000 шведских безоткатных противотанковых средств AT4.

Также Швеция предоставит Украине существенную финансовую поддержку для ВСУ. В частности, правительство страны намерено внести 60 миллионов шведских крон (примерно 57 млн евро) в фонд, созданный НАТО для поддержки ВСУ.

AG 90 – шведское обозначение американской снайперской винтовки Barrett M82 калибра 12,7 мм. Это полуавтоматическое оружие, стреляющее патронами НАТО калибра 12,7x99 мм из магазина на 10 патронов. Максимальная эффективная дальность – около 1,8 км.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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