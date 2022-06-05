Украина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороны

Украинские войска в Северодонецке в течение минувших суток провели успешные контратаки, сообщило министерство обороны Великобритании в своей сводке в воскресенье, 5 июня.

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецке на востоке Украины, за который идут бои, и это, вероятно, сбило темп продвижения роSSийских войск, достигнутый путем сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в сообщении британского ведомства.

По данным британского Минобороны, РоSSия задействовала в районе города личный состав, мобилизованный из резерва самопровозглашенной "ЛНР". "Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери регулярных роSSийских войск", - подчеркивается в сообщении. В то же время Минобороны Великобритании уточнило, что РоSSия использовала такую тактику для зачистки городов во время военной кампании в Сирии.

Об успешном контрнаступлении ВСУ в Северодонецке сообщили и в американском аналитическом центре "Институт изучения войны" (ISW). В опубликованном 4 июня докладе утверждается, что при помощи "осторожных и эффективных локальных контратак" украинские силы "успешно сдерживают роSSийские операции по окружению украинских позиций в Луганской области, а также лобовые атаки роSSийских войск в Северодонецке".

"РоSSийские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на этом единственном сражении, но добились лишь скромных успехов. Украинские военные, напротив, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы проводить локальные контратаки в других местах", - пишут аналитики ISW.

Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины. Снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области.