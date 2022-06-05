Украина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороны

Хотя РоSSия сосредоточила на этом единственном сражении все свои ресурсы, успехи войск РФ в Северодонецке скромные, информирует ZN.ua.

Украина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороны
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Украинские войска в Северодонецке в течение минувших суток провели успешные контратаки, сообщило министерство обороны Великобритании в своей сводке в воскресенье, 5 июня.

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецке на востоке Украины, за который идут бои, и это, вероятно, сбило темп продвижения роSSийских войск, достигнутый путем сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в сообщении британского ведомства.

По данным британского Минобороны, РоSSия задействовала в районе города личный состав, мобилизованный из резерва самопровозглашенной "ЛНР". "Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери регулярных роSSийских войск", - подчеркивается в сообщении. В то же время Минобороны Великобритании уточнило, что РоSSия использовала такую тактику для зачистки городов во время военной кампании в Сирии.

Об успешном контрнаступлении ВСУ в Северодонецке сообщили и в американском аналитическом центре "Институт изучения войны" (ISW). В опубликованном 4 июня докладе утверждается, что при помощи "осторожных и эффективных локальных контратак" украинские силы "успешно сдерживают роSSийские операции по окружению украинских позиций в Луганской области, а также лобовые атаки роSSийских войск в Северодонецке".

"РоSSийские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на этом единственном сражении, но добились лишь скромных успехов. Украинские военные, напротив, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы проводить локальные контратаки в других местах", - пишут аналитики ISW.

Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины. Снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области.

Взятие Северодонецка и Лисичанска дало бы РоSSии возможность выйти на административную границу области - одну из провозглашенных Кремлем целей "второго этапа" войны. Это также позволило бы расширить плацдарм для дальнейшего продвижения на запад в сторону административного центра Донецкой области в Краматорске, подконтрольном Киеву.


Юлия Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в СеверодонецкеВ Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке
В МВД раскрыли, как Украина может вернуть Херсон и отрезать оккупантов от Крыма: "Достаточно нанести..."В МВД раскрыли, как Украина может вернуть Херсон и отрезать оккупантов от Крыма: "Достаточно нанести..."
Рашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действийРашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действий
Украинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведкаУкраинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведка
«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых
Украина имеет право стрелять по роSSийской артиллерии даже на территории РФ — бывший посол СШАУкраина имеет право стрелять по роSSийской артиллерии даже на территории РФ — бывший посол США
Минобороны назвало оптимистичные сроки завершения войны с РФМинобороны назвало оптимистичные сроки завершения войны с РФ
Украина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектовУкраина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектов
Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление: "Как только мы..."Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление: "Как только мы..."
Минобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в УкраинеМинобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости