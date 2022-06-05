Оккупанты обстреляли Киев с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Киев с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву в воскресенье, 5 июня, с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, информирует командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня 5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
Глава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный заводГлава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный завод
Войска РФ выпустили пять крылатых ракет Х-22 по КиевуВойска РФ выпустили пять крылатых ракет Х-22 по Киеву
Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видеоВодолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видео
Оккупанты обстреляли Донецкую область из "Точек У", "Градов" и "Смерчей": есть погибшиеОккупанты обстреляли Донецкую область из "Точек У", "Градов" и "Смерчей": есть погибшие
Пропагандистка Овсянникова приехала в Киев и нарвалась на гнев украинцев: "Валите из нашей страны"Пропагандистка Овсянникова приехала в Киев и нарвалась на гнев украинцев: "Валите из нашей страны"
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Рашисты обстреляли завод Азот, есть погибшие: ситуация в Луганской области на утро 5 июня - фото, видеоРашисты обстреляли завод Азот, есть погибшие: ситуация в Луганской области на утро 5 июня - фото, видео
Новая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июняНовая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июня
Враг ударил вблизи Броварской громады в Киевской области – СапожкоВраг ударил вблизи Броварской громады в Киевской области – Сапожко
Последние новости
Подгружаем последние новости