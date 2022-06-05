Оккупанты обстреляли Киев с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву в воскресенье, 5 июня, с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, информирует командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня 5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева . Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.