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2022-06-05
Оккупанты обстреляли Киев с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря
Утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева, информирует
Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву в воскресенье, 5 июня, с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, информирует командование Воздушных Сил ВСУ в
"Сегодня 5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
Анна Конюченко, ZN.ua