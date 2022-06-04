В Черном море для выполнения боевых задач находятся три ракетных корабля РФ и одна подводная лодка

Есть угроза ракетного удара по территории Украины.

В Черном море для выполнения боевых задач находятся три ракетных корабля РФ и одна подводная лодка
© Минобороны РФ

В Черном море для выполнения боевых задач сейчас стоят три ракетных корабля и одна подводная лодка, а также пять больших десантных кораблей, информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Именно с подлодки враг произвел запуск ракет с крымского направления", - говорится в сообщении.

На юге Украины украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты, летевшие в мирные города страны.

"Очередные" , не имеющие аналогов ракеты, стоившие РФ миллионы долларов, были сбиты нашими военными с корабля и береговых постов с помощью зенитной артиллерии и ПЗРК", - отмечает ВМС ВСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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