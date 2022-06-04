В Херсонской области оккупанты заминировали пляж, три человека подорвались на роSSийской мине

Начато расследование.

В Херсонской области оккупанты заминировали пляж, три человека подорвались на роSSийской мине
© Минобороны РоSSии/t.me

В Лазурном Херсонской области роSSийские оккупанты заминировали пляж. В результате три человека погибли, подорвавшись на вражеской мине. Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

3 июня трое мирных жителей, находясь на местном пляже близ пансионата «Парус», подорвались на вражеской мине. От сокрушительного взрыва все они погибли на месте.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств правонарушения, досудебное расследование продолжается.

Правоохранители обращают внимание граждан, что роSSийские захватчики коварно минируют леса, пляжи и другую местность Херсонской области.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожараОккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожара
В Киевской области меняют время комендантского часаВ Киевской области меняют время комендантского часа
Войска РФ выпустили 19 мин по Черниговской областиВойска РФ выпустили 19 мин по Черниговской области
На Харьковщине роSSийской ракетой была разрушена база "Металлиста"На Харьковщине роSSийской ракетой была разрушена база "Металлиста"
Утренний ракетный удар по Одесской области: появились фото последствийУтренний ракетный удар по Одесской области: появились фото последствий
В результате обстрела Николаева погибли три человека, еще четыре — раненыВ результате обстрела Николаева погибли три человека, еще четыре — ранены
В результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВАВ результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВА
Церковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фотоЦерковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фото
В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА "Форпост"В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА "Форпост"
Украинские военные захватили боевую машину десантников РФ, совершавших зверства в Киевской областиУкраинские военные захватили боевую машину десантников РФ, совершавших зверства в Киевской области
Последние новости
Подгружаем последние новости