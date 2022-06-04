В Херсонской области оккупанты заминировали пляж, три человека подорвались на роSSийской мине

В Лазурном Херсонской области роSSийские оккупанты заминировали пляж. В результате три человека погибли, подорвавшись на вражеской мине. Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

3 июня трое мирных жителей, находясь на местном пляже близ пансионата «Парус», подорвались на вражеской мине. От сокрушительного взрыва все они погибли на месте.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств правонарушения, досудебное расследование продолжается.

Правоохранители обращают внимание граждан, что роSSийские захватчики коварно минируют леса, пляжи и другую местность Херсонской области.